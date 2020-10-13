KKTC cumhurbaşkanını ölümle tehdit eden kişiye gözaltı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sosyal medyadan tehdit eden bir kişi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre İstanbul polisi, Akıncı’ya ölüm tehdidi içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaşan kişinin kimliğini belirledi.
Polis, Yılmaz Ecevit K.’yı Küçükçekmece ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
AA’nın haberinde şüphelinin ‘tutarsız davranışlarda bulunduğu öğrenildiği’ belirtildi.
KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olan Akıncı, diğer aday Ersin Tatar’la 18 Ekim’de yapılacak ikinci tura kalmıştı.