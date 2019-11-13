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Yaramazlara biraz batar!

KKTC başbakanından İnterpol’e: Aranıyor muyum?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ‘İnterpol tarafından arandığına’ dair haberler ülkede tartışma yaratınca KKTC Polis Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye Emniyet Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığı’na kendisiyle ilgili sorun olup olmadığını sordurdu. Ankara’dan “Başbakan Tatar ile ilgili bir sorun yok” yanıtı geldi.

Fotoğraf: DHA

Bazı medya kuruluşlarındaki haberlerde Tatar’ın İnterpol tarafından arandığı ve bu nedenle yurt dışına gidemeyeceği iddia edildi.

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Polis Genel Müdürlüğü de Türkiye Emniyet Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçti. Başbakan Tatar ile ilgili olarak uluslararası bir sorunun olup olmadığını sorguladı. Ankara’dan konuyla alakalı yollanan yanıtta Tatar’la ilgili bir sorunun olmadığı bilgisi yer aldı. Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Tatar’a konuyla ilgili yazılı bilgi verdi.

Manavoğlu’nun yazılı açıklaması şöyle: “Yapılan araştırmada kayıtlarımızda herhangi bir aranırlığınızın bulunmadığı, keza T.C. Emniyet Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı tarafından da şahsınızla ilgili bir soruşturma veya aranırlık durumunuzun olduğuna dair Genel Müdürlüğümüze ulaşan bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir.” 

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tatar ise “Son zamanlarda bu konu o kadar yazıldı çizildi ki, ben bile, bir ara, kendimden gayet emin olmama rağmen, ‘Acaba benim bilmediğim, tahmin etmediğim bir şey olabilir mi’ diye aklımdan geçirdim ve gereken araştırmaları yaptırdım” ifadelerini kullandı.

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