KKTC başbakanı: Maraş sahilinden perşembeden itibaren istifade edeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ‘perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş’ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını’ açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni’nde konuşan Tatar şunları söyledi: “Bilindiği gibi Maraş tartışmasız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Tartışmasız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Barış harekatımızın ardından uluslararası toplum tarafından Kıbrıs meselesinin bütünü gibi Maraş da adeta kendi kaderine terk edilmiştir.”

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1980 ve1990’lı yıllarda bu konunun defalarca masaya getirilmiş olmasına rağmen neticeye kavuşturulamamış olduğunu aktaran Tatar şöyle devam etti:

“Özellikle 1994 yılındaki Güven Artırıcı Önlemler Paketi ve 2004 yılındaki Annan Planı bu konuda çok önemli fırsatlardı. Ancak Rum tarafı barış ve refahı hiçbir zaman tüm süreçlerde olduğu gibi bu planda da çökertmişti. Bu çözümsüzlük dayatmasını artık kabul edemiyoruz. Biz 2019 yılında hükümete geldiğimizde hükümet ortağım ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile birlikte halkımıza verdiğimiz sözlerden biri de Maraş’ın tekrar açılmasıydı.”

Tatar, hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını anlatarak, “Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve demokrasi caddeleri ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz” dedi.

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Hayalet şehre dönüşen Maraş’a böylece ilk can suyunu verdiklerinin altını çizen Tatar, “İnşallah perşembe günü sabah saatlerinde Maraş sahilinden istifade etmeye hep birlikte başlayacağız” dedi.

Erdoğan: Bütünüyle açılmasını temenni ediyoruz

Törene video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Maraş’ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

‘Eskilerin, Zor oyunu bozar’ dediği yere’

Erdoğan şunları söyledi: “Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır… Türkiye’nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs’ta artık eskilerin ‘Zor oyunu bozar’ dediği yere doğru gidiyoruz.”