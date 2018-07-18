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Yaramazlara biraz batar!

KKTC açıklarında göçmen teknesi battı: En az 19 kişi hayatını kaybetti

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmen teknesi battı. En az 19 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

DHA ve AA’nın bildirdiğine göre teknede Avrupa’ya gitmek isteyen yaklaşık 160 Suriyeli göçmen bulunuyordu.

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Teknenin Karpaz yarımadası Yeni Erenköy sahil kasabasına 16 mil uzakta sabah saatlerinde battığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Arama çalışmalarına Türkiye’den giden ekipler ile ticari gemiler de katıldı. Denizde 19 kişinin cesedine ulaşıldı.

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Türkiye’ye geldiler

KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 105 kişinin canlı olarak kurtarıldığını, kurtarılanlardan birinin ağır yaralı olduğunu söyledi.

Geri kalan mültecileri arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan bölgedeki hava şartlarının olumsuz olmadığı bildirilirken teknenin neden battığı araştırılıyor.

Akşam saatlerinde, kurtarılan 102 göçmen ile 19 cenaze Mersin’in Taşucu Limanı’na getirildi.

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