KKTC açıklarında göçmen teknesi battı: En az 16 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’nin 2018 ve 2019 yılları için büyüme tahminlerini aşağı doğru revize eden Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) açıklama geldi: “Aşırı ısınmaya dair birçok işaret ortaya çıktı. Cari açık genişledi, enflasyon yükseldi. Dolayısıyla, sürdürülebilir olmayan büyümenin yavaşlayacağını bir süredir öngörüyorduk.”