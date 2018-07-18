Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmen teknesi battı. En az 16 kişi hayatını kaybetti.
DHA ve AA’nın bildirdiğine göre teknede Avrupa’ya gitmek isteyen yaklaşık 160 Suriyeli göçmen bulunuyordu.
Teknenin Karpaz yarımadası Yeni Erenköy sahil kasabasına 16 mil uzakta sabah saatlerinde battığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.
Arama çalışmalarına Türkiye’den giden ekipler ile ticari gemiler de katıldı.
Ajanslar ölü sayısını 16 olarak verirken KKTC merkezli Yeni Düzen gazetesi hayatını kaybedenlerin sayısının 19 olduğunu yazdı.
Türkiye’ye gelecekler
KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 105 kişinin canlı olarak kurtarıldığını, kurtarılanlardan birinin ağır yaralı olduğunu söyledi.
Geri kalan mültecileri arama çalışmaları sürüyor. Kurtarılanların sağlık durumu ağır olanların dışındakinin Türkiye’ye getirileceği bildirildi.
Öte yandan bölgedeki hava şartlarının olumsuz olmadığı bildirilirken, teknenin neden battığı araştırılıyor.