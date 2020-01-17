Kızlarına uyuşturucu sattıran baba tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Adalar’daki tescilli fayton plakalarının İBB’ye geçmesini onayladı. Fayton plakalarının birim bedeli ise komisyon raporunda öngörülen miktarın da üzerinde arttırılarak 250 bin liradan 300 bin liraya çıkartıldı ve böylece 277 fayton plakasına İBB’nin ödeyeceği toplam rakam, yaklaşık 70 milyondan 83 milyon 100 bin liraya çıktı.