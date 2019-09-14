Kızının üniversite sınavındaki puanını yükseltmek için rüşvet veren Huffman’a 14 gün hapis cezası

‘Desperate Housewives’ (Umutsuz Ev Kadınları) dizisinin oyuncularından Felicity Huffman, kızının üniversite sınavında daha yüksek puan alması için rüşvet verdiği gerekçesiyle 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eşi William H. Macy, Boston kentindeki mahkemedeki duruşmada Huffman’ı yalnız bırakmadı. Fotoğraf: Reuters

2017’de, büyük kızı Sophia Macy’nin sınavda aldığı puanın yükseltilmesi için yanıtların düzeltilmesi amacıyla anlaştığı kişiye 15 bin dolar (85 bin 300 lira) ödeyen Huffman, 30 bin dolar (170 bin 600 lira) para cezası ödeyecek. Bunun yanı sıra 250 saat de kamu hizmeti yapacak.

Reklam

Huffman, mahkeme kararından sonra yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yaptığım şeyin affı olmadığını biliyorum. Kızımdan, eşimden, ailemden ve eğitim sistemi çatısı altındaki herkesten özür diliyorum. Özellikle de çok çalışarak üniversiteye girmeye çalışan öğrencilerden.”

ABD’deki ‘sınav skandalı’nda ismi geçen tek ünlü Huffman değil. Aralarında oyuncu, sporcu ve iş insanlarının da olduğu 50 kişi hakkında çocuklarının sınav sonuçlarına müdahale edilmesi için rüşvet verdikleri, bir anlamda ‘iyi üniversitelere giriş olanağı satın aldıkları’ gerekçesiyle dava açılmıştı.