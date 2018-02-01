Kızının ‘İşkence yapıp dilendirdi’ dediği babaya ikinci kez gözaltı

Gaziantep’te kızına işkence yaparak dilendirmekle suçlanan adam önce serbest bırakıldı, ardından yeniden gözaltına alındı.

Bey mahallesinde bir kişi, dilencilik yapan dokuz yaşındaki M.C. isimli kız çocuğunun vücudunda darp izleri gördü. Ardından çocuğun fotoğraflarını çekerek bunları zabıtaya gönderdi.

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Zabıta ekipleri çocuğu alıp hastaneye götürdü, polis ekiplerine bilgi verdi. Tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde teslim edilen kızın babası Abdullah C. yakalandı.

İlk ifadesinde kendisini zabıtanın dövdüğünü, ikinci ifadesinde ise parasını çalmak istediği bir kişi tarafından dövüldüğünü ancak vatandaşın çektiği videoda ise babasının kendisine işkence yapıp dilendirdiğini söyleyen M.C. devlet korumasına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah C., savcılıktaki ifadesinde kızına işkence yapmadığını savundu. Adam mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Abdullah C., çocuğun görüntülerini çeken vatandaşın ifadesi üzerine yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, vatandaş ihbarıyla konuşu araştırdıklarını, kendi personelleriyle ilgili bir durumun olmadığını söyledi.