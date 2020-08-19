Kızının düğünü için barıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Antalya’nın Serik ilçesinde, Dudu Ç. (40), kızının düğünü için barıştığı eşi M.Ç. (41) tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Dün, M.Ç. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve yaklaşık bir hafta önce barıştığı eşi Dudu Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Reklam

M.Ç. bıçakla Dudu Ç.’yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra evden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine Merkez Mahallesi’ndeki eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dudu Ç.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Reklam

Acı haberi alan Dudu Ç.’nin annesi Şerife Kara ve babası Durmuş Kara fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri anne ve babaya müdahale etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dudu Ç.’nin cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Dört çocukları bulunan M.Ç. ve Dudu Ç.’nin uzun süredir ayrı yaşadığı ve kızlarının dün akşamki düğün merasimi için bir hafta önce barıştıkları öğrenildi.

Polis, M.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.



