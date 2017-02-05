Osmaniye’de yedi yaşındaki kızının cinsel organının fotoğrafını çeken anne ve fotoğrafı isteyen sevgilisi tutuklandı.
Jandarmayı 25 Ocak’ta arayan bir yurttaş, Karayiğit köyünde yaşayan 29 yaşındaki E.K.’nın, yedi yaşındaki kızının cinsel organının fotoğrafını çekerek Yarpuz köyünde yaşayan sevgilisi 31 yaşındaki H.K.’ya gönderdiğini aktardı.
Jandarma ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına alarak telefonlarını inceledi.
Anne E.K., sevgilisi H.K.’nın eşinin arkadaşı olduğunu, uzun süredir tanıdığını, sürekli evlerine geldiğini ve ‘yakınlaştıklarını’ söyledi.
H.K.’yla 10 gün önce cinsel içerikli sohbet ederken kendisinden kızının fotoğrafını istediğini öne süren anne, bunun üzerine kızının fotoğrafları çektiğini, ancak göndermediğini anlattı.
Çocuk da annesinin doktora gösterme bahanesiyle fotoğrafını çektiğini söyledi.
Şüpheli H.K. da ifadesinde E.K.’dan kızıyla ilgili fotoğraf istediğini itiraf etti.
Osmaniye Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüpheliler, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘müstehcenlik’ suçundan tutuklanırken, çocuk da yakınlarına teslim edildi.