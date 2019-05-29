Kızını istismarla suçlanan baba beraat etti

Beş yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba, ‘kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı’ gerekçesiyle beraat ettirildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan A.A. hakkında 2017 yılının eylül ayında o tarihte beş yaşındaki kızı İ.A.’ya zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonunda tutuklanan ve 13 gün cezaevinde kalan A.A., itiraz üzerine serbest bırakılmıştı.

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İ.A. Antalya’da çocuk yurduna yerleştirilirken davaya da yayın yasağı getirilmişti.

Tutuksuz sanık A.A. duruşmalarda suçsuz olduğunu, öz kızına karşı yüz kızartıcı bir suç işlemediğini savunmuş ve boşanma aşamasında olduğu eşi N.A’yı suçlamıştı.

Mağdur çocuk ise ilk ifadesinde babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatmasına karşın sonraki ifadelerinde öyle bir durum olmadığını söylemişti.

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Mahkeme, sanık A.A.’yı ‘öz kızına karşı nitelikli cinsel istismar suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı’ gerekçesiyle beraat ettirdi.

