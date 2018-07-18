Kızını ‘dudaktan öptüğü’ gerekçesiyle yargılanan babaya 15 yıl hapis

Ankara’da bir babaya, 11 yaşındaki kızını dudağından öptüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre H.S. ile kendisini aldattığını öne sürdüğü kocası A.S. Aralık 2017’de boşandı.

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Çiftin 11 ve 1,5 yaşındaki iki kızının velayeti anneye verildi. Geçen martta baba A.S., 11 yaşındaki kızının çağırması üzerine eve gidip kızını ders çalıştırdı.

Anne, kızının kendisine, babasının kendisini dudağından öptüğünü iddia etti. H.S. durumu önce boşanma davasına bakan avukata, sonra da rehber öğretmenine bildirdi. Ardından da karakola giderek boşandığı eşinden şikayetçi oldu.

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11 yaşındaki kız çocuğu, emniyette ve Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) alınan ifadelerinde, babasının kendisini daha önce de benzer şekilde öptüğünü, yatarken de ‘annesi gibi’ sarıldığını anlattı. Küçük kız, “Bence beni sevdiği için öptü… Dudağımdan öpmesinin kötü bir amacı yoktu” dedi.

Hazırlanan Sosyal İnceleme Raporu’nda ise “H.S., eşinin dudaktan öpme eyleminin ‘kızının dudaklarına sadece dokundurma şeklinde gerçekleştiğini, öperken farklı bir amaç gütmediği’ne inandığını söylediği” aktarıldı. Savcılık baba A.S. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açtı.

Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan baba A.S., eşiyle arasında çekişmeli boşanma davası bulunduğunu belirterek, “Kızıma karşı istismar teşkil eden bir eylemde bulunmadım” dedi.

Avukatın anneye sorusu

Anne H.S. de müşteki olarak mahkemede verdiği ifadesinde avukatın kendisine boşanma davasında delil olarak kullanabilecekleri bir şeylerin olup olmadığını sorduğunu kaydetti.

Anne, avukatın “Kızınız ile ilgili rehber öğretmenle bir konuşun, zira kız çocuklarına karşı babaların olumsuz yanlış davranışları olabilir” dediğini iddia etti.

Savcılık esasa ilişkin mütalaasında yeterli delil bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme 11 Temmuz’da davayı karara bağlayarak, sanığa çocuğun cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

İlk ifade esas alındı

Kararda, annenin ilk ifadesi ve küçük kızın ifadelerinin esas alındığı belirtildi. Dosyaya getirilen boşanma davasında A.S.’nin ‘başka bir kadınla gayri ahlaki ilişki yaşandığı’ için çiftin boşanmalarına karar verildiğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, “Failin ıslahı ve topluma sağlıklı bir kimse olarak kazandırılması amaçlarına matuf olacak bir biçimde ıslahına elverecek bir şekilde olmak üzere takdiren asgari hadden olacak şekilde temel ceza tayini yönünde gidilmiştir” dendi.