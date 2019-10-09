Kızını döven baba, ‘açık pencere’yi bahane etmiş!

İstanbul’da 19 yaşındaki kızını döven babanın, salon penceresinin açık kalmasını bahane ettiği ortaya çıktı.

Kızını döven baba, elleri arkadan kelepçelenerek adliyeye götürüldü (Fotoğraf: DHA)

Kızı Tuğba A.’yı döverek öldürmekle tehdit eden Muzaffer A., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yakalanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

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Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’a konuşan Tuğba A., babasının her zaman kendisini ve annesini dövdüğünü ancak son olaydaki kadar şiddetinin yüksek olmadığını dile getirdi.

Tuğba A., çocukluğundan beri şiddet görmesine rağmen babasını nereye şikayet edebileceğine dair bilincinin olmadığını belirterek, ‘tamamen anne-babasının eline baktığı için’ yapacağı bir şey olmadığını aktardı.

Şiddet mağduru kadın şunları söyledi: “Şiddet uygulama sebepleri değişebiliyor. En son görüntülerdeki şiddetin sebebi; salonun penceresinin açık kalmasıydı. Babam yağmurdan dolayı kapatmak istedi. Annem ve ben kronik astımız, açık kalması gerekiyordu. Daha önce de kumanda sebebiyle süpürgenin borusuyla avucuma vurup, avucumu patlatmıştı. Sadece fiziksel şiddet vardı. Anneme bıçak çekmişti. Videoda gördüğünüz görüntüler de cumartesi günü yaşandı. Gördüğüm şiddet nedeniyle doktora gittiğimde doktor beni karakola yönlendirdi. Gidip şikayetçi oldum ve 10 gün uzaklaştırma kararı verdiler.”