Kızını cinsel ilişkiye zorlayan kadına 28, sevgilisine 20 yıl hapis

Eskişehir’de 14 yaşındaki kızını sevgilisiyle cinsel ilişkiye zorladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan anne Ö.A. (33) 28 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık’a (48) da 20 yıl üç ay hapis cezası verildi. Mahkeme cezalarda indirim yapmadı.

Fotoğraf: DHA

Eskişehir’de yaşayan Ö.A., 2019 yılının eylül ayında, üç çocuğunu da yanına alarak sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık’la buluşmak için bir apart daireye gitti. İddiaya göre çocuklarını başka bir odaya götüren A., bir süre sonra 14 yaşındaki kızını, “Yapmak zorundasın” diyerek Kınık’la cinsel ilişkiye zorladı.

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Annesinin kıyafetlerini çıkardığı çocuğa, Hasan Hüseyin Kınık cinsel istismarda bulundu.

Anne, daha sonraki dönemde kızının çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekip sevgilisine gönderdi.

Küçük kızın rehber öğretmenine yaşadıklarını anlatması üzerine Eskişehir başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Ö.A. ve Kınık, geçen 6 Mart günü Eskişehir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine koyuldu. İkili hakkında ‘çocuğa karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından dokuz yıl altı aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılık, ‘çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından verilecek cezaların iki kez yarı oranda artırılmasını da talep etti.

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Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ö.A. ve Kınık’ın tutukluluk incelemesinde 22 Nisan’da, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirerek tahliye kararı verdi. Çocuğun babasının itirazı üzerine ikili yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın karar duruşmasına Ö.A. ve Kınık, cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Eskişehir Barosu Çocuk Hakları Komisyon üyeleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da katıldığı duruşmada Ö.A., eski ifadelerini tekrar ederek, “Hasan’ın beni zorlaması ve tehditle mecbur kaldığımdan dolayı neler yapmış olduğumu anlatmıştım. Ben suç işlemedim, bu yüzden beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Kınık ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben bu suçu işlemedim. Beraatime ve tahliye karar verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, anne Ö.A.’ya ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan üç yıl 18 ay, ‘müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması’ suçundan yedi yıl altı ay, ‘çocuğa müstehcen görüntülerin gösterilmesi’ suçundan da bir yıl ü ay hapis cezası verdi.

Kınık da ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan üç yıl 18 ay, ‘müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması’ suçundan üç yıl dokuz ay, ‘şantaj’ suçundan bir yıl 10 ay, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Ö.A.’nın toplam 28 yıl üç ay, Kınık’ın toplam 20 yıl üç ay hapis cezalarında indirim maddelerini uygulamayıp iyi hal indirimi yapmadı.