Kızına tecavüz etti, doğan bebeğin babası çıktı!

Aydın’da kızına tecavüz eden babaya 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Karpuzlu ilçesinde bir köyde çiftçilik yapan baba E.K., 17 yaşındaki kızının geçen ağustosta inekleri sağmak için ahıra gitmek için evden çıktığını ve dönmediğini belirterek jandarmaya başvurdu. Baba, sosyal medya hesabından da ağlayarak kızının kaybolduğunu anlattı.

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17 yaşındaki genç, 64 gün sonra evine 3 kilometre uzaklıkta başka bir evde bulundu. Genç, jandarmaya verdiği ifadesinde, babasının evli ablasına tecavüz ettiğini, kendisine de saldırabileceğini düşündüğü için evden kaçtığını söyledi.

Jandarma babayı gözaltına aldı. Abla da iddiayı doğruladı. Baba tutuklandı, evden kaçan 17 yaşındaki genç ise devlet korumasına alındı. Baba hakkında iddianame hazırlandı.

Tehdit etti

Aydın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, E.K.’nin kızına Ağustos 2017’de “Sen bunu kimseye söylemeyeceksin, bunlar aramızda kalacak” diyerek uyku ilacı verdiği ve tehdit edip cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı.

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Altı ay sonra kadının hamile kaldığının ortaya çıktığı, karnı büyüyen kadının olayı çevredekilerden saklamaya çalıştığı, doğumdan sonra da cinsel saldırıya uğradığı anlatıldı.

DNA testiyle kanıtlandı

Tecavüze uğrayan kadının iki yaşındaki çocuğuna yapılan DNA testinde de babanın E.K. olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede, E.K.’nin ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.