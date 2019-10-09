Kızına işkence yapan adama tutuklama talebi

İstanbul’da 19 yaşındaki kızını döverek öldürmeye çalışan babaya tutuklama talep edildi.
İstanbul başsavcılığı, dün akşam Twitter’da yayınlanan görüntülerin ardından soruşturma başlatarak Muzaffer A. hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Polis, bugün işkenceci babayı gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan baba için ‘kasten yaralam’ suçundan tutuklama talep edildi.
Bakanlık devrede
İşkencenin görüntüleri Twitter’da şarkıcı Haluk Levent tarafından yaygınlaştırılmış ve tepkilere sebep olmuştu.
Sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk da devreye girerek, şu mesajı paylaştı: “Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz.”