Kızına işkence yapan adam tutuklandı

İstanbul’da 19 yaşındaki kızı Tuğba A.’yı döverek öldürmeye çalışan baba tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul başsavcılığı, dün akşam Twitter’da yayınlanan görüntülerin ardından soruşturma başlatarak Muzaffer A. hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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Polis, bugün işkenceci babayı gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan baba için ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklama talep edildi. Mahkeme, babayı ‘basit yaralama’ suçundan tutukladı.

19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim / Tarlabaşı

Elimde resmi evraklar da var. pic.twitter.com/l3RCBuat9P — Melike (@melikerk) October 8, 2019

Daha önce de gözaltına alınmış

DHA’nın haberine göre Tuğba A., babasının evlerinde kendisini darp ettiğini ve iki dişinin kırıldığını belirterek şiddet anlarına ait videolarla birlikte 5 Ekim’de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

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Polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanan baba Muzaffer A. ifadesi alındıktan sonra, nöbetçi savcının verdiği talimatla emniyetten serbest bırakıldı.

Bakanlık devrede

İşkencenin görüntüleri Twitter’da şarkıcı Haluk Levent tarafından yaygınlaştırılmış ve tepkilere sebep olmuştu.

Sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk da devreye girerek, şu mesajı paylaştı: “Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz.”