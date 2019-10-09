Kızına işkence yapan adam tutuklandı

İstanbul’da 19 yaşındaki kızı Tuğba A.’yı döverek öldürmeye çalışan baba tutuklandı.
İstanbul başsavcılığı, dün akşam Twitter’da yayınlanan görüntülerin ardından soruşturma başlatarak Muzaffer A. hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Polis, bugün işkenceci babayı gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan baba için ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklama talep edildi. Mahkeme, babayı ‘basit yaralama’ suçundan tutukladı.
Daha önce de gözaltına alınmış
DHA’nın haberine göre Tuğba A., babasının evlerinde kendisini darp ettiğini ve iki dişinin kırıldığını belirterek şiddet anlarına ait videolarla birlikte 5 Ekim’de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanan baba Muzaffer A. ifadesi alındıktan sonra, nöbetçi savcının verdiği talimatla emniyetten serbest bırakıldı.
Bakanlık devrede
İşkencenin görüntüleri Twitter’da şarkıcı Haluk Levent tarafından yaygınlaştırılmış ve tepkilere sebep olmuştu.
Sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk da devreye girerek, şu mesajı paylaştı: “Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz.”