Kızına işkence yapan adam gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen şahıs hakkında İstanbul başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İşkencenin görüntüleri Twitter’da şarkıcı Haluk Levent tarafından yaygınlaştırılmış ve tepkilere sebep olmuştu.
Sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk da devreye girerek, şu mesajı paylaşmıştı: “Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz.”