Kızına işkence yapan adam gözaltına alındı

19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim / Tarlabaşı

Elimde resmi evraklar da var. pic.twitter.com/l3RCBuat9P

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