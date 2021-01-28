Kızına cinsel istismardan ceza alan babaya ‘iyi hal’ indirimi

Fenerbahçe’nin 3.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Mesut Özil için Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Özil, en kısa zamanda sahada olacağını söyledi; kesin tarih vermedi.