Kızına cinsel istismardan ceza alan babaya ‘iyi hal’ indirimi

İstanbul’da 17 yaşındaki kızına istismarda bulunan Yılmaz K.’ya 45 yıl hapis cezası veren mahkeme, indirim uygulayarak cezayı 30 yıla düşürdü.
Cumhuriyet’ten Kübra Köklü’nün haberine göre İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, mütalaasını açıklayan savcı sanık Yılmaz K.’nın çocuğuna cinsel istismar suçu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın cinsel istismar suçunu zincirleme işlediğini belirterek 45 yıl hapis cezası verdi. Ancak heyet, sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını gerekçe göstererek hapis cezasını 30 yıla indirdi.
Mağdurun avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Ayten Bademci karara tepki göstererek “Duruşmada takım elbise giyerek geldiği için iyi hal indirimi uygulandı ve 30 yıl hapis cezası aldı. Ceza indirimine itiraz edeceğiz” dedi.