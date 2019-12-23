Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babaya beş ayda tahliye

Konya’da 13 yaşındaki çocuğu G.Ş.’ye son üç yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 48 yaşındaki baba F.Ş., yaklaşık beş ay sonra tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Sekizinci sınıf öğrencisi G.Ş., 12 yaşındaki arkadaşı F.A.’ya, babası F.Ş.’nin cinsel istismarına uğradığını anlattı. F.A.’nın konuyu anlattığı annesi H.A. da durumu G.Ş.’nin annesi D.Ş.’ye söyledi. Anne D.Ş., kızıyla konuştuktan sonra polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Baba F.Ş., şikayetin ardından temmuz ayında gözaltına alındı. F.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğun cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.

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‘Birine anlatırsan seni ve anneni öldürürüm’

G.Ş., ifadesinde, babası F.Ş.’nin “Bu olayı birisine anlatırsan anneni ve sizi öldürürüm, diye tehdit ediyor” dediğini söyledi.

Anne D.Ş. da şu ifadeyi verdi: “H.A., bana, kızımın babasın tarafından istismara uğradığını söyledi. Durumdan haberim yoktu. Kızımla konuştum. Kızım, ‘Babam beni taciz edip, dokunuyor. Özel bölgelerime dokunuyor’ dedi. Üç yıldır tacize uğradığını, babasından korktuğu için bana anlatmamış. Kızıma bunları yapan babasından şikayetçiyim.”

‘Eşime vurduğumu ve tehdit ettiğimi kabul ediyorum’

Suçlamaları kabul etmeyen F.Ş. ise eşinin boşanmak istediğini, boşanmamaları nedeniyle de kendisine iftira attığını öne sürdü. Sıklıkla alkol aldığını ancak olayları hatırlamayacak kadar sarhoş olmadığını belirten F.Ş., şunları söyledi: “Kızıma karşı kesinlikle bu şekilde bir dokunmam veya yaklaşmam olmamıştır. Kızıma bugüne kadar bir tokat dahi vurmadım. Eşimle aramızda ailevi sorunlar bulunmaktadır. Eşim benden boşanmak istemekte; ancak ailesi istemediği için benden boşanamamaktadır. Benden boşanamadığı için kızımı kullanarak benden kurtulmaya çalışmaktadır. Ben bu olayların çocuklarımın anneleri tarafından yönlendirmesi sonucu olarak görüyorum. Çocuklarım annelerinin yönlendirmesiyle böyle bir iddiada bulunmuştur. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Eşime vurduğumu ve tehdit ettiğimi kabul ediyorum. Ancak kızıma karşı uygunsuz bir davranışta veya en ufak bir tehditte bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

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Tutuksuz yargılanacak

Mahkeme heyeti, delillerin toplandığını ve sanık tarafından karartılma şüphesinin bulunmadığını ifade etti. Tahliye kararında, ‘tutuklamadan beklenen faydanın gerçekleştiği’, tutukluluğun ölçülü olmayacağı kaydedildi.

Mahkeme, ‘tutuklamadan beklenen faydalar’ın adli kontrol hükümleriyle sağlayabileceğinin anlaşıldığını ifade etti. Yaklaşık beş ay tutuklu kalan F.Ş., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.