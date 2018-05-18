Kızına cinsel istismarda bulunan adama ‘iyi hal’ indirimi

Diyarbakır’da dokuz yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M.S.Ö.’ye 33 yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Mahkeme daha sonra sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezayı 28 yıl bir ay 15 güne indirdi.

DHA’nın haberine göre 24 Temmuz 2017’de M.Ö., annesine, ayrı yaşadıkları babası 37 yaşındaki M.S.Ö.’nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan dört çocuk babası M.S.Ö. tutuklandı.

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Soruşturmayı 3 Ekim 2017 günü tamamlayan savcılık, şüpheli M.S.Ö. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ ve ‘tehdit’ suçlarından 19 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık M.S.Ö.’nün yargılamasına Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

İlk duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ve Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatı Ümit Asye Demir davaya katılma talebinde bulundu. İfadesi alınan sanık M.S.Ö., suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “İnsanın kendi kanından birine böyle bir şey yapması mümkün değil. Kayınpederim ile ailem arasında 13-14 yıldır husumet var. Kızım kendi isteğiyle geldi ve köyde kalmak istemediğini söyledi. Kızıma cinsel istismarda bulunduğum doğru değildir. Kızımın söylediği tek bir kelime doğru değildir. Tekel bayisinde çalıştığım için beni kafir ilan ettiler. Kafire iftira atmak günah değilmiş” dedi.

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Davanın bugün görülen karar duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın cinsel istismar eylemlerini defaatle yaptığını belirterek, alınan doktor raporunda da fiili livata bulgularının saptandığını kaydetti. Savcı, annenin de kızının herhangi bir hastalığı olmadığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, M.S.Ö.’yü ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan iki kez ceza artırımı uygulayarak 33 yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, ‘iyi hal’ indirimi yaparak cezanın 28 yıl bir ay 15 güne indirilmesine hükmetti.

M.S.Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar verildi.