Kızına ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapis verilen baba tahliye edildi

Ankara’da kızı Z.H.K.’ye 5-8 yaşları arasında üç yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırılan C.Ö.K., istinaf mahkemesinin kararı usulden bozması üzerine tahliye edildi.

Anne A.Ş’nin avukatı Tülay Bekar, “Biz kızımıza söz vermiştik; ‘Bir daha baba sana uzanamayacak, adalet yerini buldu, bir daha mahkemede kimse seni dinlemeyecek’ demiştik. Şimdi kızımıza ne diyeceğiz toplum olarak” diyerek karara tepki gösterdi.

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Avukat Bekar. (Fotoğraf: DHA)

C.Ö.K.’nin, iki çocuğundan küçüğü Z.H.K.’yi 2011’den itibaren üç yıl boyunca istismar ettiği öne sürüldü. Eşinden 2014’te boşanan A.Ş., durumu kızının davranışlarından fark ederek, savcılığa şikayette bulundu. Baba C.Ö.K. hakkında, ‘çocuğun nitelikli ve zincirleme cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Boşandıktan sonra İstanbul’a yerleşen C.Ö.K., 10 Temmuz’da 60 yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışları, duruşmaları düzenli takip etmesi indirim nedeni sayılarak, ceza önce 50 yıl yedi ay 15 güne, sonra da süreli hapis cezasının 30 yıldan fazla olamayacağı gerekçesiyle 30 yıla indirildi. Sanık, hükümle birlikte tutuklandı.

İstinaf kararı bozdu

C.Ö.K., dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Ceza Dairesi, kararı usul yönünden bozarak, dosyayı yeniden incelemek ve hüküm kurmak üzere ilk derece mahkemesine gönderdi. C.Ö.K. tahliye edildi.

‘Hayatımda böyle karar görmedim’

Anne A.Ş.’nin avukatı Tülay Bekar, 30 yıldır avukatlık yapan biri olarak kararı algılayamadığını ifade ederek şöyle devam etti: “10 Temmuz’da verilmiş bir kararın gerekçeli kararının yazılması 20-25 gün sürüyor ki araya adli tatil girmişti. 25 Eylül’de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili ceza dairesine ulaşan bir dosya sizce 20 günde karara bağlanabilir mi? Türkiye’deki en yoğun iş potansiyeli olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde 20 günde bu dosya incelendi, karara bağlandı. Bizim dosya esas numaramız 1700’lerde; ama bölge adliye mahkemesi 900 numaralı dosyalarla uğraşıyor. Bizimkinin öne çekilmesi bizim kafamızı çok fazla karıştırdı. Karar daha da ilginç. Ben böyle bir karar hayatımda görmedim. Hukukçular bilir, usul hükümleri ileriye doğru yürür; ama bu olayda ceza usul hükümleri geriye yürütüldü.”

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“O kararı veren sayın heyet, sayın hakimler kızımızı ileride bir yerde gördüklerinde kızımıza ne diyecekler” diyen Bekar, HSK’ya şikayet etmek, sulh ceza hakimliğine başvurmak, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak; gerekirse AHİM’e kadar gitmek, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na başvurmak dahil tüm adımları atacaklarını vurguladı.