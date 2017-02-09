Kızına beş yıl tecavüzden tutuklanan adam, doğan çocuğu cami avlusuna bırakmış

El Bab’da dün hayatını kaybeden askerlerden birinin yakını, “Kimin için ve ne için savaşıyoruz? Bilmiyoruz bile. Çıkıp bir insan anlatamıyor” dedi. IŞİD saldırısı sonucunda El Bab’da dün beş asker daha hayatını kaybetmiş, böylece ağustos ayından bu yana TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatında yaşamını yitiren asker sayısı 59’a yükselmişti. Dün hayatını kaybeden askerlerden uzman çavuş Mahmut […]