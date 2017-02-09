Kızına beş yıl tecavüzden tutuklanan adam, doğan çocuğu cami avlusuna bırakmış

Manisa’da 13 yaşındaki üvey kızına beş yıl boyunca tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 30 yaşındaki adamın, çocuğun doğurduğu bebeği cami avlusuna bırakıp kaçtığı ortaya çıktı.
Soma’nın Turgutalp mahallesinde yaşayan maden işçisi Ferhat A., 13 yaşındaki üvey kızı S.E.’ye beş yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, kızın annesi N.A. ile birlikte gözaltına alındı.
İfadesi alınan S.E., babasının kendisini beş yıl boyunca istismar ettiğini, bunun sonucunda da hamile kaldığını söyledi.
S.E., hastanede Ege ismi verilen bebeğin, Ferhat A. tarafından 9 Aralık 2016’da Balıkesir Edremit’teki bir cami avlusuna bırakıldığını anlattı. Söz konusu bölgede daha önce bir bebek donmak üzereyken bulunmuştu.
Jandarmanın araştırmasında, Ege isimli bebeğin annesinin S.E. olduğu tespit edildi.
Ferhat A. tutuklanırken, anne N.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.
S.E. Soma Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi.