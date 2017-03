Kızına altı yıl boyunca cinsel tacizde bulunmakla suçlanan baba serbest

Şu an 16 yaşındaki kızına altı yıl boyunca cinsel tacizde bulunmakla suçlanan baba 25 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

37 yaşındaki M.A. 18 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu.

DHA’dan Felat Bozarslan’ın haberine göre Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ailesiyle yaşayan M.A., 23 Aralık 2016 tarihinde öğretmenine altı yıldır babasının cinsel tacizine uğradığını anlattı. Öğretmenin konuştuğu anne S.A. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan seyyar satıcı baba M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcı, şüphelinin 2010-2016 yıllarında öz kızına sayısız kez cinsel istismarda bulunduğunu, haftada bir iki kez evde kimsenin olmadığı zamanlarda eylemi gerçekleştirdiğini, cinsel tacize karşı çıkan mağduru tehdit ettiğini ifade etti.

Şüphelinin suçlamaları kabul etmemesine karşın, ailenin iki akrabasının tanık olarak dinlendiğini belirten savcı, mağdurun tanıklara da cinsel tacizi anlattığının ortaya çıktığını söyledi. İddianamede M.A. hakkında, ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ancak M.A., 25 gün tutuklu kaldıktan sonra hazırlık duruşmasında geçen 17 Ocak’ta tahliye edildi.

Diğer çocuğunu da taciz etmiş

Anne S.A. şunları anlattı: “Üç ay önce duydum ve hemen şikayet ettim. İki kızım birbirinden habersiz tacize uğramış. Boşama davası açtım.”

Tanık olarak ifade veren 15 yaşındaki H.A babasının kendisini de taciz ettiği anlattı: “Babam her eve geldiğinde yanıma gelerek sarılmak ve dokunmak istiyordu. Ben izin vermeyerek odama çekiliyordum. Israr ediyor, kapının kilidi olmadığı için bazen yanıma gelip dokunuyordu. Kendisine bağırıp çağırıyor, karşı koyuyordum. Kendisini anneme söylemekle tehdit ettiğimde ‘Ben temize çıkarım senin adın kötüye çıkar’ diyordu. Yanına gitmediğimde beni eve hapsediyor, hiçbir yere göndermiyordu. Ablama yapılanlardan haberim yoktu. Ne amaçla çağırdığını anlıyordum. Onun için gitmiyordum. Babam okula gelmiş. Ben başım öne eğik şekilde eve gidiyordum. Bir anda bir tokat attı. Yanımda dört beş tane okuldan erkek arkadaşım vardı. Babam onlara da saldırıyordu.”

Çocuklarını tehdit ediyor

Hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen sanığın telefon ve mesaj yoluyla tacize devam ettiğini belirten mağdur avukatı şu iddialarda bulundu: “Çocukların can güvenliği yok, sanığın dışarıda olması çocuklar için tehlikedir. Alınan tedbir yetersiz kalıyor. Her an bu çocuklara zarar verebilir. Zaten sürekli tehdit ediyor. Mahkemenin suç duyurusunda bulunmaması, işlem yapmaması bu kişiyi cesaretlendiriyor. Hatta mahkemeden yüzümüze gülerek çıktı. Bu kişinin bir an önce tutuklanması gerektiğini düşünüyoruz. Tutuklanmasına rağmen mahkeme tarafından serbest bırakılması kabul edilebilir bir durum değil. Sanığın serbest bırakılması bizce hukuki bir karar değildir.”