‘Kızımın düğünü var; uzaya gidemem’ diyen astronot Dünya’da kalacak

Merkezi ABD’deki Boeing firmasının uzaya yollayacağı Starliner adlı mekikte ekibin komutanı olarak görevlendirilen astronot Chris Ferguson, kızının düğünü nedeniyle Dünya’da kalacağını açıkladı.

Fotoğraf: Boeing

Boeing’in Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) personel taşımak üzere tasarladığı Starliner mekiği, geçen yıl aralık ayındaki ilk fırlatma testinde yörüngeye planlandığı gibi yerleşememiş, Dünya’ya dönmüştü.

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Aralık veya ocak ayında yeniden insansız olarak yollanacak ve bu kez başarılı olursa Haziran 2021’de ekiple gönderilecek mekikte görevli Ferguson, Twitter hesabından paylaştığı videoda gelecek yıl UUİ’de değil kızının düğününde olacağını açıkladı.

Zor bir karar olduğunu vurgulayan Ferguson şunları söyledi: “Gelecek yıl ailem için çok önemli. Kızım evleniyor. Bazı sorumluluklarım ve bağlarım var. O nedenle bunu karçıramam. Hiçbir yere gitmiyorum. Uzay’a gitmiyorum.”

Daha önce ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA bünyesinde çalışan ve üç kez uzaya giden Ferguson, Boeing için çalışmaya devam edeceğinin ve Starliner projesinin destekçisi olacağının da altını çizdi.

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Geçen yıl da Eric Boe adlı astronot sağlık nedenlerini gerekçe gösterek görevi bırakmıştı. Ferguson ve Boe’nun yerine yeni isimler belirlendi.

Bu kez her şey yolunda giderse, üç kişilik ekip Haziran 2021’de gidip iki hafta ila altı ay bir süre UUİ’de kalacak.