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Yaramazlara biraz batar!

‘Kızımı taciz etti’ dediği kişiyi öldürmekten yargılanan babaya tahliye

Kahramanmaraş’ta kızını taciz etmekle suçladığı adamı öldüren 49 yaşındaki Kadir Işık tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Işık, Haziran 2018’de 26 yaşındaki kızı Z. Işık’ı taciz ettiği gerekçesiyle 34 yaşındaki Tamer Çetin’i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Kadir Işık’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası vermiş, ardından indirimle cezayı 12 yıl bir aya indirmişti. Işık’ın avukatı Kadir Bastırmacı, karara itiraz ederek davayı istinafa taşımıştı.

Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle, yerel mahkemenin kararını bozdu.

İstinaf mahkemesi, sanığın yeniden yargılanması ve tahliyesine karar verdi.

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