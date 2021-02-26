‘Kızımı taciz etti’ dediği kişiyi öldürmekten yargılanan babaya tahliye

Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda abonelerin, CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılmasını sağlayacak ulusal mobil uyarı sistemi kurulacak.