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Yaramazlara biraz batar!

Kızıltepe’ye havan ve roket: İki sivil hayatını kaybetti, 12 yaralı var

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine havan ve roket atıldı. Valilik 12 sivil yaralandığını, iki sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mardin valiliğinin açıklaması şöyle: “Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca İlimiz Kızıltepe İlçesi Taşlıca ve Otluk Kırsal Mahalleleri’ne siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, iki sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır.”

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Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik ‘Barış Pınarı Harekatı’ yedinci gününde devam ederken son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YPG’nin Türkiye’ye yönelik havanlı ve roketli saldırılarında, sınır kentlerinde yaşayan 18 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kızıltepe’deki saldırıyla birlikte bugüne kadar 20 sivil hayatını kaybetmiş oldu.

DHA saldırıyı Suriye’nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasındaki YPG’lilerin düzenlediğini bildirdi.

Saldırıdan sonra ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Barış Pınarı Harekatı | Kızıltepe’ye havan: Çok sayıda yaralı var

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