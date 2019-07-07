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Yaramazlara biraz batar!

Kızıltepe’de kayyımdan sonra ilk Kürtçe tiyatro oyunu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kayyımdan sonra ilk Kürtçe tiyatro oynandı, yüzlerce kişi izledi.

Fotoğraf: Youtube

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, ‘Wê Hesab Neyê Dayîn’ (Ödenmeyecek, Ödemiyoruz) adlı Kürtçe oyun Amed Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

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Kızıltepe Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından izleyiciyle buluşturulan ve Rüknettin Gün’ün yönettiği oyun, 1974 yılında Dario Fo tarafından yazıldı.

Ücretsiz sergilenen oyun, İtalya varoşlarında yaşam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlükleri anlatıyor.

Kızıltepe belediyesinin desteğiyle bu akşam da saat 20.00’de ‘Xwezgînî’ oyunu Nuda Kadın Merkezi’nde sahnelenecek.

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