Kızılırmak’ta elektroşokla balık avlayan iki kişiye toplam 22 bin 890 lira ceza

Nevşehir’de, Kızılırmak’ta kaçak yollarla balık avlayan iki kişiye 22 bin 890 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyü yakınlarında kaçak avcılığı önlemek amacıyla devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, şüphe üzerine 68 DK 050 plakalı aracı durdurarak arama yaptı.

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Araçta bot, iki bot küreği, balık avlamakta kullanılan aküler, fileli sepet, balıkçı tulumu ve çok sayıda avlanmış balık bulundu.

Balıkları Kızılırmak’ta tuttuklarını itiraf eden sürücü M.Ç. (35) ile R.E. (36) gözaltına alındı.

Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 545’er, elektroşokla balık avlamaktan dolayı da 10 bin 900’er lira olmak üzere toplam 22 bin 890 lira ceza uygulanan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Avlanan çeşitli tür ve boyuttaki 270 balık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.