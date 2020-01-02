Kızılırmak Nehri’nde HES inşaatı için ÇED raporu onaylandı

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri deltasına inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santralı (HES) projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu onaylandı.

Altınkaya-Derbent baraj gölü (Fotoğraf: ktb.gov.tr)

Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre, ilçeye bağlı Doğankaya, Derbent ve Kozağzı Mahallesi sınırları içerisinde Kızılırmak Nehri üzerine, Ceyduru Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘duru regülatörü ve HES kırma-eleme-yıkama tesisi ve hazır beton santrali projesi’ne onay çıktı.

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Yılda 50 bin metreküp ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri kapsamında inşaatı planlanan HES projesinin tarım arazilerine zarar vereceği, nehri kurutacağı ve çevre kirliliğine neden olacağını belirten çevreciler, projenin iptali için mücadele ediyordu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği’nin 14’üncü Maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verilmiş olup; Samsun Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından nihai kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, meri mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.”