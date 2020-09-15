Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yangın çıktı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde ormanlık ve sazlık alanda yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında yaklaşık 1000 hektar alanda sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Reklam

Bölgeye büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.