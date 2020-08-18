Kızılhaç: Salgında sağlıkçı ve hastalara yönelik 611 şiddet vakası kaydedildi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Covid-19 salgınının altı ayında dünya genelinde sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık altyapısına karşı 611 şiddet, taciz ve damgalama vakası kaydedildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre ICRC’nin yazılı açıklamasında, 1 Şubat-31 Temmuz arasındaki zaman diliminde 40’tan fazla ülkede şiddet, taciz ve damgalama içeren 611 vaka tespit edildiği aktarıldı.

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Açıklamaya göre vakaların yüzde 20’sini fiziksel şiddet, yüzde 15’ini ‘korkuya dayalı ayrımcılık’ ve yüzde 15’ini sözlü saldırı veya tehditler oluşturdu.

‘Gerçek rakamların’ bilinenin çok üzerinde olabileceğinden endişe duyulduğunu vurgulayan ICRC, hastalığın yayılma korkusu, ailelerin hastanın kaybından endişe etmesi ve cenaze törenlerinin düzenlenememesinin şiddet vakalarını körüklediğinin altını çizdi.

Sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık altyapısına yönelik şiddet olaylarına Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Kolombiya, Bangladeş ve Filipinler gibi ülkelerden örnekler verildi.