Kızılay’ın topladığı yardımları pazarda satmakla suçlanan 13 kişiye dava

Kızılay’ın yardım için topladığı mont, kazak, pantolon gibi giysileri pazarda satmakla suçlanan 13 kişi hakkında dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’in haberine göre İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 13 sanıklı dava dosyası, yaklaşık bir yıl önceki bir ihbara dayanıyor.

Reklam

İhbarda çeşitli giyim firmalarının yardımlarını, Kızılay Sancaktepe Şubesi’nin eski koordinatörü Emrah Aytar’ın, pazarcılık yapan babası İsmail Hakkı Aytar eliyle semt pazarlarında sattığı bildirildi. Jandarma ekipleri, alınan mahkeme kararları sonrası, şüphelileri adım adım izledi.

Yaklaşık 6 ay kadar süren teknik ve fiziki takiple şüphelilerin tüm faaliyetleri kayda alındı.

İddianameye göre, Kızılay Sancaktepe Şube’sinin kurulduğu 2007’den beri şubede görev yapan Emrah Aytar, kuruma ait resmi bir depo olmasına rağmen, babası ile birlikte altı-yedi farklı depo kiraladı.

Reklam

Firmalardan gelen mont, kazak, pantolon gibi ürünlerin yüklü olduğu 100’ü aşkın TIR bu depolara sevk edildi.

Depolara indirilen mallar, çeşitli semt pazarlarında satılmaya başladı. Pendik ve Çekmeköy’ün yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli Kartepe’de de pazar tezgahları kuruldu.

Günlük 100-150 lira yevmiye ile çalışan beş-altı kişi ürünleri sattı. Günlük toplanan 7-8 bin liralık hasılat ise İsmail Hakkı Aytar veya oğluna teslim edildi.

İddianameye göre, birçoğu Sancaktepe ve Sultanbeyli’de bulunan depolardaki mallar gece geç saatlerde çıkarıldı.

Semt pazarlarına gönderilecek ürünlerdeki barkod ve etiketlerin kesilmesine dikkat edildi.

Mallar semt pazarlarına sevk edilirken, soruşturmayı yürüten Jandarma personeli de adım adım takibe geçti.

Kimliklerini gizleyen soruşturma ekipleri, açılan her pazar tezgahından, ücretini ödedikleri birkaç ürünü de delil olarak yanlarına aldı.