Kızılay’a yardım yapanlar bağışını ‘şeffaf’ şekilde takip edebilecek

Türk Kızılay, ayni ve nakdi yardımda bulunan bağışçıların daha şeffaf bilgilendirilmesi için yeni bir sisteme geçeceğini açıkladı. Bu sisteme göre bağışçı, Kızılay’a yaptığı ayni ve nakdi her bağışın izlediği yolu ihtiyaç sahibine ulaşana kadar aşama aşama görebilecek.

Türk Kızılay, 10 yıllık hedeflerini belirlemek için Antalya’da bir otelde gönüllüleri ve yöneticilerle bir araya geldi.

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Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, gelecek 10 yılda Türk Kızılay’ın daha şeffaf ve daha net bir anlayışla devam edeceğini belirterek “Kızılay gibi kurumlar en şeffaf kurumlardır. Hazırladığımız sistemle çok yakın zamanda toplumumuz kendi bağış ve katkısının akıbetini en detaylı şekilde görebilecek” dedi.

Bu sisteme göre Kızılay’a 10 liralık bağış yapan bağışçıya barkod verilecek. Bağışçının tutarının dahil edildiği havuz sisteminden çadır alındığında, bağışçı çadır alındığını görebilecek. Bu çadıra iliştirilen ikinci bir barkod ile çadır, ihtiyaç sahibine ulaştırıldığında da yine bağışçı bilgilendirilecek. Bu sistem ile ayni ve nakdi yardımların tüm harcamalarının tek tek görülmesi mümkün olacak. Ayni ve nakdi yardımların aşama aşama barkod sistemiyle takip edileceği sistemin yıl sonunda duyurulacağı bildirildi.

Ensar’la gündeme gelmişti

Bu senenin başında Kızılay, Başkentgaz şirketinin 8 milyon dolarlık bağışıyla gündeme gelmişti.

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Torunlar grubuna bağlı Başkentgaz şirketinin Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı’na bağışladığı 8 milyon doların, Ensar ile Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) ABD’deki ortak girişimi Türken Vakfı’na aktarıldığı açıklanmıştı.

Başkentgaz’ın 27 Aralık 2017’de Kızılay’a 8 milyon dolar (47 milyon 720 bin lira) bağış yaptığı, bunun 75 bin dolarının (447 bin lira) Kızılay’da kalması, geri kalanınınsa Ensar Vakfı’na aktarılmasını istediği ortaya çıkmıştı. Kızılay’a yapılan bağışların tümünün vergiden düşülmesi nedeniyle kurumun ‘vergi kaçırmaya aracılık ettiği’ yönünde medyada eleştiriler yer almıştı.

Kızılay ise bağış yapan kişi ve kurumların ‘kullanım şartı’ koyabildiğini, kurumun bunu yerine getirdiğini ifade etmişti.

TÜRGEV’in yönetim kurulu başkanı Fatmanur Altun, iletişim başkanı Fahrettin Altun’un eşi. Vakfın yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak da bulunuyor.