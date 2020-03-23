Kızılay uyardı: Enfekte kişi tedbir almazsa 406 kişiyi hasta eder

Kızılay uyardı: “Enfekte bir kişi tedbir almazsa 406 kişiye virüs bulaştırır.” Gerekli tedbir alınması halinde bile bu sayı üç.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal mesafe koymanın önemine dikkat çeken Kızılay enfekte bir kişinin daha dikkatli davranarak teması azalttığında bulaştırma riskinin nasıl düştüğünü grafikle anlattı.

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Buna göre enfekte bir kişi, teması yüzde 50 azalttığında beşinci gün 1.25 kişiye, 30’uncu gün 15 kişiye virüsü bulaştırıyor. Teması yüzde 75 azalttığında ise 30 günün sonunda 2.5 kişiye virüsü bulaştırıyor.