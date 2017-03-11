Kızılay saldırısı iddianamesi: PYD Eş Başkanı Müslim için 37 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara’nın Kızılay semtinde 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, PYD Eş Başkanı Salih Müslim ve PKK yöneticileri için 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 349 kişi de yaralanmıştı.

TAK’ın üstlendiği saldırıyla ilgili iddianamede dokuzu tutuklu 55 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. Müslim’in yanısıra Cemil Bayık, Duran Kalkan, Zübeyir Aydar, Nuriye Kesbir’in aralarında bulunduğu 43 kişi hakkında, 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 bin 646 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede PKK’nin oluşabilecek tepki ve kötü imajı engellemek amacıyla saldırıları TAK’a üstlendirdiği öne sürüldü. Aranan sanıklardan Vahit A. ve saldırıda hayatını kaybeden Seher Çağla Demir ve Özgür Ünsal’ın, PKK’dan aldıkları talimat doğrultusunda saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak’, ‘nitelikli olarak kasten insan öldürmek’, ‘nitelikli olarak kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek’, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek’, ‘patlayıcı madde bulundurmak’ suçlamalarından yargılanacak.