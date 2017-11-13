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Kızılay Irak’a acil yardım için organize oldu: İlk üç TIR yola çıktı

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Irak’ın Halepçe kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin birkaç saat sonrasında Türk Kızılayı’nın üç TIR’dan oluşan yardım malzemesi Elazığ’dan Irak’a gönderildi.

Fotoğraflar: DHA

Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Yağcı, saat 01.00 sıralarında yaptığı açıklamada Habur Sınır Kapısı’nda toplanacak malzemelerin Irak’ın içlerine kadar götürüleceğini belirterek şu bilgileri verdi: “Irak’ta meydana gelen deprem nedeniyle şu an Elazığ bölge olarak Irak’a toplamda 3 bin çadır, 10 bin yatak, 10 bin battaniye ve 10 bin mutfak seti planlanması yapıldı. Kısmen yükleniyor. Yüklenen malzemeler yola çıkıyor.

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Bölgeye sevk edilecek. Habur Sınır Kapısı’ndaki ekibe sevk edildikten sonra Irak’ın içlerine kadar sevkiyatını yapacağız. İhtiyaca göre yardım göndermeye devam edeceğiz.”

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