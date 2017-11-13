Kızılay Irak’a acil yardım için organize oldu: İlk üç TIR yola çıktı

Irak’ın Halepçe kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin birkaç saat sonrasında Türk Kızılayı’nın üç TIR’dan oluşan yardım malzemesi Elazığ’dan Irak’a gönderildi.

Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Yağcı, saat 01.00 sıralarında yaptığı açıklamada Habur Sınır Kapısı’nda toplanacak malzemelerin Irak’ın içlerine kadar götürüleceğini belirterek şu bilgileri verdi: “Irak’ta meydana gelen deprem nedeniyle şu an Elazığ bölge olarak Irak’a toplamda 3 bin çadır, 10 bin yatak, 10 bin battaniye ve 10 bin mutfak seti planlanması yapıldı. Kısmen yükleniyor. Yüklenen malzemeler yola çıkıyor.

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Bölgeye sevk edilecek. Habur Sınır Kapısı’ndaki ekibe sevk edildikten sonra Irak’ın içlerine kadar sevkiyatını yapacağız. İhtiyaca göre yardım göndermeye devam edeceğiz.”