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Yaramazlara biraz batar!

Kızılay beş yılda 51 milyon lira ‘şartlı bağış’ toplamış

Kızılay’ın 2015-2019 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde beş iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık ‘şartlı bağış’ aldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Kızılay ‘şartlı bağış’la ilgili bir sunum yayınladı.

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Buna göre, ‘şartlı’ olarak toplanan 50 milyon 852 bin liranın 30.2 milyon lirası öğrenci yurdu yapımında kullanılırken, 7.9 milyon lirası burs olarak, 7.1 milyon lirası okul yapımı, 2.7 milyon lirası şehit aileleri için ev ve 2 milyon lirası eğitim yardımında kullanıldı.

Bu işlemlerdeki şartların ne olduğu ve bağışı yapanların bilgileri açıklanmadı.

Ensar’a aktarılan bağışla gündeme gelmişti

‘Şartlı bağış’ kavramı, Torunlar grubuna ait Başkentgaz şirketinin, Kızılay’a bağışladığı 8 milyon dolarla gündeme gelmişti. Şirketin bu bağışı yaparken, söz konusu miktarın 7 milyon 925 bin dolarının Ensar Vakfı’na aktarılmasını, 75 bin dolarınınsa Kızılay’da kalmasını şart koştuğu belirtilmişti. Kızılay’a yapılan bağışların tümü vergiden düşüldüğü için bu işlem ‘vergi kaçırma’ olarak değerlendirilmiş, Ensar’ın da parayı yöneticileri arasında Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) ABD’deki Türken Vakfı’na aktardığı ortaya çıkmıştı.

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