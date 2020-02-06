Kızılay bağışının son durağı Türken’in yöneticisi, kamuda da genel müdür çıktı

Başkentgaz şirketinin Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na aktardığı bağışla gündeme gelen Türken Vakfı’nın yöneticilerinden Haluk Gani’nin, Enerji Bakanlığı’na bağlı kamu iştiraki olan Etimaden’in ABD’deki şirketi Etimine USA adlı şirkette genel müdür olduğu ortaya çıktı. Gani’nin buradan 13 bin 500 avro (89 bin lira) maaş aldığı belirtildi.

Ensar Vakfı ile yöneticileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) ABD’de ortaklaşa kurduğu Türken Vakfı, Kızılay’a yapılan tartışmalı bağışla gündeme gelmişti.

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Torunlar grubuna ait Başkentgaz şirketi, Kızılay’a 8 milyon dolar bağışladığı, şirketin söz konusu miktarın 7 milyon 925 bin dolarının Ensar Vakfı’na aktarılmasını, 75 bin dolarınınsa Kızılay’da kalmasını şart koştuğu ortaya çıkmıştı. Ensar ise parayı ABD’nin New York kentindeki Manhattan semtinde arsa alımı ve yurt inşaatı için Türken Vakfı’na aktardığını açıklamıştı. Kızılay’a yapılan bağışların tümü vergiden düşüldüğü için bu işlem ‘vergi kaçırma’ olarak değerlendirilmiş, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise bunun ‘vergi kaçırma’ değil ‘vergiden kaçınma’ olduğunu söylemişti.

Türken Vakfı’nın yazmanı olan Gani, şirketin sitesindeki bilgilere göre Etimaden’in (Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü) bor madeni ürünlerini satmak için ABD’de kurulan Etimine şirketinin genel müdürlüğünü yapıyor.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Gani’nin 13 bin 500 avro (89 bin lira) maaş aldığını öne sürdü.