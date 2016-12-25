Kızıl Ordu Korosu’nu Rusya’dan Suriye’ye götüren askeri uçak düştü

Kızıl Ordu Korosu üyelerini Rusya’dan Suriye’ye götüren askeri uçak düştü.

Reuters’ın Interfax’tan aktardığına göre Soçi’den Lazkiye’ye doğru havalanan TU-154 tipi uçakla irtibat kalkıştan 20 dakika sonra kesildi.

Dokuzu mürettebat 91 kişinin bulunduğu uçağın Karadeniz’e düştüğü, arama kurtarma ekiplerininse bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Rus ajansların güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre ilk bilgi uçağın teknik arıza sebebiyle düştüğü yönünde. Ancak bu bilgi henüz doğrulanmış değil.

Uçakta yeni yıl konseri için Lazkiye’ye giden Rusya’nın efsanevi müzik grubu Kızıl Ordu Korosu’nun 65 üyesinin yanı sıra uçakta gazeteci ve askeri yetkililerin de bulunduğu kaydedildi.

Rusya savunma bakanlığından yapılan açıklamada uçağın 50 metre derinlikte bulunduğu belirtildi.

İsmini vermeyen bir bakanlık yetkilisi, uçakta sağ kalanların bulunma ihtimalinin olmadığını ve hiçbir yaşam belirtisinin bulunmadığını söyledi.