Kızıl geyik avlayan MHP’li eski başkan: Avlanma yasaldı, ücret ödedik

Antalya’nın Alanya ilçesinde, kapatılan beldenin eski belediye başkanı MHP’li Mehmet Kula’nın Kütahya’da avladığı kızıl geyiğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşması, tartışmaya neden oldu.

Fotoğraf: Twitter

Tarım ve Orman Bakanlığı, aşırı avlanma sonucu nesli tükenme tehlikesinde olan, kızıl geyiklerin avlanmasına ilişkin 14 bin ile 30 bin lirasında bedellerle ihale açtı. Bu ihaleye katılarak Kütahya ve Eskişehir arasındaki Türkmen Dağı eteklerindeki kızıl geyik avına çıkan Alanya’nın kapatılan Güzelbağ belde belediyesinin eski başkanı MHP’li Mehmet Kula, avladığı kızıl geyiğin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

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Kula’nın avladığı hayvanın nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu belirten birçok sosyal medya kullanıcısı bu duruma tepki gösterdi.

‘Avcılar toplumun en düzgün insanlarıdır’

DHA’ya konuşan Mehmet Kula, yasal olarak avlandığını ifade ederek, şunları söyledi: “Devletin izin verdiği miktarda ücretini ödemek koşuluyla yasal bir avlanma yaptık. Zaten avlandığımız hayvan yaşlı, devletin izin verdiği hayvanlar da onlar. Onların avlanmasıyla genç hayvanların önünü açmak için yaşlıların avlanılmasına izin veriliyor. Ben devlet adamıyım, yanlış, yasal olmayan bir şeyi asla yapmam. Devletin polisi, jandarması var, yanlış bir şey yapmış olsam zaten müdahale edilirdi. Benim gibi avlanma yapan avcıların ödediği parayı, devlet hayvanlara yem su gibi ödemelerde kullanıyor. Tepki verenlerin amacı üzüm yemek değil, bağcı dövmek. Dünyada bu avlanma şekli av hayvanının olduğu bütün ülkelerde var. Unutmasınlar; giydikleri ayakkabı hayvan derisi, giydikleri kürkler hayvan derisi, kasaptan aldıkları et hayvanlardan elde ediliyor. Avcılar toplumun en düzgün insanlarıdır. Bir lira devletin herhangi bir kurumuna borcun olsa ne ruhsat ne de belge alabilirsin. Fincancı katırları ürktüğüne göre yanlış yolda değiliz.”

Kula’ya rehberlik eden bölgedeki Lütfiye köyünün muhtarı Rasim Altıntaş, yörede yasal olarak avlanma yapıldığını belirtti ve şöyle devam etti: “İhale sonucu alınan yasal bir avlanma söz konusu. Zaten Mehmet Kula’nın yanında Milli Parklar görevlisi de yer alıyor. Avladığı geyik de bu bölgede oldukça fazla olan yaşı ilerlemiş bir geyik, ancak bahsedildiği gibi avlanması yasak olan ya da nesli tükenmekte olan bir geyik değil.”