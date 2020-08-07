Kızı için sağlık raporu alamadı; doktorlara saldırdı

Eskişehir’de iki doktor, sağlık raporu nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma sırasında saldırıya uğradı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kırmızıtoprak Mahallesi Ali Fuat Güven Caddesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’ne giden D.K. ile kızı için gerekli sağlık raporunu almak istediği hekimler arasında tartışma çıktı.

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Doktor Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Aykın, saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ‘beyaz kod’ uygulamasıyla polise ihbarda bulundu. Polis, doktorların şikayeti üzerine D.K’yı ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Tartışma ve saldırganın tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalıkuşu, bir akademisyenin, kızının avukatlık staj başvurusu için gerekli olan sağlık raporunu almak için merkeze gittiğini belirterek şöyle konuştu:

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“Ben de hekimlik kanaatime dayanarak ileri merkeze sevk etmem gerektiğini söyledim. Buna rağmen almakta direttiler. Elini kaldırıp üzerime doğru yürüdü. Birlikte çalıştığımız hekim arkadaşım Aytekin Aykın araya girmeseydi muhtemelen beni darp etmişti. O, araya girip engelledi ama kendisi maruz kaldı. Aytekin beye tekme savurdu. Şikayetçi oldum. O süreçte görevimizi yapmamız da engellenmiş oldu.”

Aytekin Aykın da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Bunu yapanın akademisyen olması, kızının avukat ve eğitimli insanlar olması insanı daha çok üzüyor. Buradaki kavgaların en büyük sebebi uygunsuz taleplerin yerine getirilmemesidir” ifadelerini kullandı.