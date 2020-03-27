Kızı Dilek’i ‘corona’dan kaybeden baba: Tek evladımı kaybetmenin acısını yaşıyorum

İstanbul’da, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve dün memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde toprağa verilen 32 yaşındaki Dilek Tahtalı’nın babası İsmail Tahtalı, “Tek evladımı kaybetmenin büyük acısını yaşıyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Dilek Tahtalı, 24 Mart’ta, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırıma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni Tahtalı, dün memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Bedel köyünde toprağa verildi.

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Tek evladını kaybeden acılı baba İsmail Tahtalı kızının öksürük, geniz akıntısı ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurduğunu anlatarak şunları söyledi: “Testi pozitif çıktı. Tedavi görüyordu, doktorlar kalp yetmezliği nedeniyle öldüğünü söyledi. Vefatından bir gün önce kalbi durmuş, doktorlar çalıştırmış. Ama ertesi gün kurtaramamışlar. Zaten bünyesi zayıftı kızımın. Bazı rahatsızlıkları vardı. Eşimle bana da test yapıldı, negatif çıktı. 14 gün karantinada kaldık. Kızımın cenazesini memleketimize getirip defnettik. Tek evladımı kaybettim. Büyük acı yaşıyorum.”

Dilek Tahtalı’nın dayısı Dursun Topal da “İlk başlarda durumu iyiydi, yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kalbi dayanamadı” dedi.

Dilet Tahtalı, ölümünden önce sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda, “Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter” ifadelerini kullanmıştı.