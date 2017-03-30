Kızı Aladağ’daki yangından kurtulan baba: ‘Beni bu yurttan al’ demişti, paramız yetmedi

Adana’da Süleymancılar’e ait yurtta çıkan yangından sağ kurtulan üç öğrenci ve bir babanın ifadesi alındı.

Baba, kızının, “Sürekli temizlik yaptırıyorlar. Beni bu yurttan al artık” dediğini aktardı.

Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 10’lu yaşlarında 10 çocuk, yurt müdürünün altı yaşındaki kızı ve 18 yaşındaki bir eğitmen hayatını kaybetmiş, 13 çocuk ise kurtulmuştu.

Yurt, sekiz yıl önce Konya’nın Taşkent ilçesinde LPG patlamasında 17 çocuğun hayatını kaybettiği yurt gibi Süleymancılar tarafından işletiliyordu.

‘Temizlik yaptırıyorlar, beni bu yurttan al’

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre soruşturma kapsamında ifade veren öğrenci Şule Altun, yurtta sürekli temizlik yapmaya ve bulaşık yıkamaya mecbur bırakıldıklarını belirterek, “Yapmazsak okula göndermeyeceklerini söylüyorlardı” diye ifade verdi.

Baba Yaşar Altun ise kızının şikayetlerini kendisine daha önce ilettiğini ifade ederek şunları söyledi: “Yangından bir ay önce kızım ‘Baba sürekli bize temizlik yaptırıyorlar. Beni bu yurttan al artık’ dedi. Ben de başka yurtlara paramızın yetmeyeceğini ve orada kalması gerektiğini söyledim.”

Okuldan sonra yurda dönünce topluca ikindi namazı kıldıklarını ve Kuran eğitimi verildiğini belirten öğrenci Fadime Yetim de, “Bizimle ilgilenen görevlilere temizlik yapmak istemediğimizi söylediğimizde ‘Bir şey olmaz’ diye cevap veriyorlardı” dedi.

‘Arka bahçede içki içenler olduğu için kapılar kilitlenmişti’

Öğrenci Neslihan Aydoğdu ise yangın günü yemekhane nöbetçisi olduğunu belirterek şunları anlattı: “Yemekten sonra yedi arkadaş bulaşık yıkadık ve paspas yaptık. Bulaşık yılarken Zeynep Sevdi bir anda, ‘Ay çat etti’ dedi. Elini salladı. Musluktaki sudan elektrik gelmişti. Girişteki koltuğun yanmaya başladığını gördük. Bağıra bağıra ikinci kata çıktım, hocalarıma alt katta yangın olduğunu söyledim. Hocalarımdan biri, pencereyi kırmaya çalıştı ancak olmadı. Yangın merdivenine gidemedik, çünkü kapalı olduğunu biliyorduk. O esnada elektrikler de gitti. Odanın penceresinden tanımadığım bir amca bizi indirdi.”

Aydoğdu, yurdun denetlenmediğini, yangın tatbikatı yapılmadığını ve alarmın olmadığını kaydettiği ifadesini şöyle tamamladı: “Yangın merdiveninin bulunduğu kısmın arka tarafı orman alanıydı, orada içki içenler olduğu için merdivenlerin kapı kollarını çıkarmışlar ve kapılar hep kilitliydi.”