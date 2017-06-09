Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Kızgın güneşin altında, serin sularda


Çin’de bir adam yaz sıcağında serinlemek için göle giriyor. (REUTERS/Thomas Peter)

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