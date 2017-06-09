Kızgın güneşin altında, serin sularda

Çin’de bir adam yaz sıcağında serinlemek için göle giriyor. (REUTERS/Thomas Peter)
Yaramazlara biraz batar!
ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın teröre ‘üst düzeyde’ destek verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinin diplomatik tecride aldığı Katar hakkındaki iddialara ‘iftira’ diyerek yaşananları ‘tezgah’ diye niteledi.
Küfürüyle, şiddetiyle, hak hukuk tanımazlığıyla hayatımızın her alanını ele geçirmeye çalışan, bu ‘adamlık’ kültürü yeni mahsullerini vermeye devam edecektir ama onlar ne kadar yok etmek isteseler de bir hafızası var bu toprağın.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar’a yönlik diplomatik ablukanın hafifletilmesini istedi.
Ankara Valiliği, darbe girişimi gecesi sadece emniyet personeline silah dağıtıldığını açıkladı.