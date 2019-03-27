Kızamık salgını New York’ta acil durum ilan ettirdi

ABD’nin New York eyaleti sınırlarındaki Rockland County’de kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi. Uzmanlar, salgının temel nedenlerinden birinin aşı karşıtı hareket olduğuna dikkat çekiyor.

Fotoğraf: Reuters

153 vakanın tespit edildiği yerleşim biriminde aşısı olmayan çocukların 30 gün süreyle kamusal alana girmesi yasaklandı. Washington, California, Texas ve Illinois’da da salgın olduğunu anımsatan yetkililer, okul, alışveriş merkezi, ibadethane gibi kamusal alanlara aşısı olmayan çocuğunu götürene 500 dolar (yaklaşık 2 bin 700 lira) para ve altı aya kadar hapis cezası verileceğini açıkladı.

Reklam

Rockland County’nin idari yöneticisi Ed Day, salgının Ortodoks (koyu inançlı) Yahudilerin yaşadığı semtlerde başladığını belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımız risk altındayken oturup izleyemeyiz. Bu toplumsal bir sağlık sorunu ve alarm zillerini çalmanın zamanı geldi. Bazı anne-babaları aşı konusunda ikna edemiyoruz. O zaman çocuklarını evde oturtacaklar.”

Bazı başka ülkelerde olduğu gibi ABD’de de aşı yaptıran çocukların sayısı anne-babaların dini veya felsefi nedenlerle karşı çıkması nedeniyle düştü. Aşı karşıtı hareketin bir dayanağı da ‘aşının otizme neden olduğuna dair’ inanış. Bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayan uzmanlar, özellikle internette yayınlanan ‘yanıltıcı iddiaların’ kaldırılması için düzenleme yapılmasını istiyor.

2018’de Avrupa’da 82 bin 500 kızamık vakası kayda geçti. Bu 2017’deki kızamık vakası sayısının üç katı. Dünya Sağlık Örgütü, 2019’da toplumsal sağlığı tehdit edecek unsurların başında aşı karşıtı hareketi göstermişti.