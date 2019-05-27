Kız öğrencilerine istismarda bulunan öğretmene 45 yıl hapis

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki HDP tabanının kanaat önderleriyle yaptığı toplantıda anadilde eğitimden eşit yurttaşlığa kadar bir dizi mesaj verirken, “Ama bütün bunların olabilmesi için güven ortamı sağlanması ve bir an önce silahın ortadan kalkması gerekiyor” dedi.