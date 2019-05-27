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Yaramazlara biraz batar!

Kız öğrencilerine istismarda bulunan öğretmene 45 yıl hapis

Adana’da, 10 yaşlarındaki üç kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni M.T., 45 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

M.T.’nin, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

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Suçlamaları kabul etmeyen M.T. iftiraya uğradığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu iki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen M.T.’nin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer kız öğrencisine yönelik cinsel istismar suçlamasından beraat eden M.T. duruşma sonrası cezaevine götürüldü. 

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