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Yaramazlara biraz batar!

Kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçüp hakaret eden müdür açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçüp aşağılayıcı ifadelerle hakaret etmekle suçlanan Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi müdürünün açığa alınarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyaya yüklenen bir ses kaydında müdür F.K.’nin, kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçüp cevap verenlere aşağılayıcı ifadeler kullanarak hakaret ettiği duyuluyor.

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Ses kaydının sosyal medyadan yayılması üzerine bakanlığın yanısıra valilik de inceleme ve soruşturma başlattı. 

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da ses kaydını Twitter hesabından paylaşmış ve müdürün ‘derhal görevden alınması’ için çağrı yapmıştı.

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