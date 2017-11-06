Öğrencileri istismarla suçlanıp 226 yıl hapsi istenen öğretmen tutuksuz yargılanıyor!

Antalya’da 10 kız öğrenciyi istismar iddiasıyla 226 yıla kadar hapsi istenen lise öğretmeni tutuksuz yargılanıyor.

Serik ilçesindeki lisede okuyan öğrenciler, geçen martta okul idaresine giderek matematik öğretmeni 45 yaşındaki C.E.’nin kendilerini istismar ettiğini anlattı.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturması kapsamında suç duyurusunda bulunulan öğretmene ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanık geçen duruşmada serbest bırakıldı.

Öğrencilerin anlattıkları doğru

Mahkemenin bugünkü 10’uncu duruşmasında savunma yapan C.E., hareketlerini kontrol edemediğini iddia etti, askerde de bu yönde beş aylık rapor aldığını söyledi.

Akıl hastalığının olmadığını belirten C.E., “Ancak her şeyi anlatıyorum, nerede susmam gerektiği konusunda kendimi kontrol edemiyorum. Bu ara sıra olmaktadır. Mağdurların anlattığı birçok husus doğrudur. Bir kısmı da yanlıştır” dedi.

Öğrencilere bunu demiş: Manken olacak kadar güzelsin

Sanık öğretmen, kendisinin ders anlattığı sırada bazı öğrencilerin sınıfta gezdiğini ifade ederek “Bazıları saçını tarar, bazıları makyaj yapmaya çalışır. Ben bu tip durumlarda hemen derse dönmelerini sağlamak amacıyla ‘Manken olacakmışsın ancak yanlış yere gelmişsin, yeterince güzelsin’ gibi sözler söylerim. Bunda herhangi bir cinsel kasıt yoktur” diye konuştu.

Öğrenciyi masaja çağırmış!

Öğretmen, şunları söyledi: “Olay tarihinde migrenim tutmuştu, bir erkek öğrenciyi bana masaj yapması için çağırtmıştım ancak kendisi gelmedi. Kız öğrenci kendisi gelerek benim boynuma masaj yapmaya başladı. Ben de boynuma yapmamasını, sadece ense kökümü sıkmasını istemiştim. Kendisini ellemiş değilim.”

Sanık sözlerine şöyle sürdürdü: ” Olay tarihinde cep telefonumdaki fotoğraflara bakıyordum. Kendisi de fotoğraflara bakmak isteyince telefonu ona verdim, o sırada bir başka çocuk yanıma gelerek bir soru sordu. Telefonumda herhangi bir çıplak kadın resmi yoktu. Her ne kadar yapılan tespitte müstehcen fotoğraflar olduğu belirtiliyor ise de ben bu telefonu 3 yıldır kullanıyordum. İnternet sitelerine de giriyordum. Muhabbet olsun diye birkaç tane çıplak fotoğraf indirmiştim ancak hemen silmiştim. Olay tarihinde çıplak fotoğraf yoktu.”

Mütalaa veren savcı, sanık hakkında 51 yıl dört ay 18 günden 226 yıl yedi ay 15 güne kadar hapis cezası istedi. Sanığın savunma için süre istemesi sonrası duruşma ertelendi.