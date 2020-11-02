Kız istemeye giderken vurularak ölen Gerekli’nin kardeşi: Bunu istemeyenler pusu kurdu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, dün akşam kız istemeye giderken pompalı tüfekle vurularak öldürülen Kadir Gerekli’nin (38) cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. İkiz kardeşi Murat Gerekli, söz kesilmesini istemeyenlerin pusu kurduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Kadir Gerekli, kız arkadaşı Z.A.’nın evinin Civantayak Mahallesi’ndeki evinin yakınlarında kimliği belirsiz, yüzü maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gerekli kurtarılamadı.

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Görgü tanıklarının polise verdikleri ifadede, yüzü maskeli şüphelinin, “Ne bana yar olacak, ne de sana” dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganın en kısa zamanda yakalanarak tutuklanmasını istediklerini belirten Murat Gerekli şunları söyledi: “Devletimizden idam yasasının gelmesini istiyoruz. Bizim canımız yandı. Devletimize, polisimize güveniyoruz. En kısa zamanda yakalanacağından eminiz. Olayın gerçekleştiği gün aileler tanışıp söz kesilecekti. Bunu istemeyen kişiler bu alçak pusu olayını gerçekleştirdi.”

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Gerekli’nin cenazesi, otopsinin ardından Murat Gerekli ve yakınları tarafından teslim alındı. Ceyhan Asri Mezarlığında toprağa verildi.